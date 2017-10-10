В «Вегасе» объяснили причины отправки Шипачёва в фарм-клуб

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи рассказал, почему российский нападающий Вадим Шипачёв был отправлен в фарм-клуб.



«Дело не в уровне игры Шипачёва. Это сугубо технический момент. В клубе было три игрока, которых мы могли без проблем изъять из первой команды, и мы это сделали, чтобы получить необходимое пространство. Не знаю, сколько времени займёт оценка состава, но уж лучше иметь большой состав, чем недокомплект игроков. Мы поддерживаем связь с агентом Вадима, и он выражал беспокойство по поводу происходящего. Поначалу они не понимали, что происходит, но сейчас понимают. Это вопрос формирования ростера команды, а не выступления конкретного игрока. Те парни, которых мы отправили в фарм-клуб, заслужили право быть здесь. И мы дадим им такую возможность, когда наступит подходящее время или как только сможем это сделать.



Шипачёв не играет за „Чикаго Вулвз“, поскольку он вернулся домой, в Вегас, чтобы побыть с супругой. Никто из них не говорит по-английски, и ей было непросто. Так что он предупредил нас и вернулся. Я не жду, что он будет играть за „Вулвз“. Посмотрим, что будет дальше, но в ближайших играх его появления на льду не ожидаю. Информация о том, что агент Шипачёва пытается вернуть его в КХЛ, ничем не подкреплена. Это неправда. У него нет права вернуться в Россию. Он с нами связан контрактными обязательствами.



Нам важно оценить возможности игроков. Сложно понять, на что способен тот или иной хоккеист, если не посмотреть на него поближе. Порой одни ребята не оправдывают ожидания, а другие их превосходят. Так что мы проводим оценку. Это самое начало сезона, и нет необходимости делать поспешные выводы. Будем предпринимать шаги тогда, когда сочтём это нужным. Наш клуб работает в долгосрочной перспективе, и лично я не вижу никаких проблем в большом составе. Мы застраховали себя от проблем с травмами», — сказал Макфи на пресс-конференции.

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