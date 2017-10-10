Шайба и передача Зайцева помогли «Торонто» победить «Чикаго» в овертайме

Хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» одержали волевую победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Проиграв первый период с разницей в две шайбы, канадская команда сумела победить в овертайме со счётом 4:3.



Ян Рутта и Джонатан Тэйвз забросили по шайбе в первые восемь минут, в середине второго периода российский защитник «Торонто» Никита Зайцев сократил отставание в счёте. В третьем периоде Рихард Паник вновь вывел гостей вперёд, а следом Зайцев выступил ассистентом для Коннора Брауна. Точный бросок Джеймса ван Римсдайка по воротам «ястребов» за четыре минуты до окончания основного времени позволил перевести игру в овертайм. В дополнительное время шайба Остона Мэттьюса позволила канадцам отпраздновать волевую победу.