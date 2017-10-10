Гол Кучерова в овертайме принёс «Тампе» волевую победу над «Вашингтоном»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев. По ходу встречи «Лайтнинг» дважды уступали с разницей в две шайбы, но смогли отыграться.

В составе победителей дублем отметился россиянин Никита Кучеров, одна из его шайб стала победной (51-я и 64-я минуты). Ещё по голу за «Тампу» забили Александр Киллорн (26) и Крис Куниц (39). У «Вашингтона» два гола на счету Ти Джея Оши (19, 28), ещё один в активе Никласа Бекстрёма (17).

Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Александр Овечкин провёл на льду 17 минут 9 секунд, защитник Дмитрий Орлов — 27 минут 32 секунды. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 26 бросков по своим воротам. Защитник Михаил Сергачёв отыграл 12 минут 40 секунд, нападающий Владислав Наместников — 20 минут 51 секунду.