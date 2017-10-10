«Тампа» — «Вашингтон»: Василевский остановил выход четыре в одного

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил красивый сейв в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».



В первом периоде игроки «Вашингтона» убежали в контратаку четыре в одного, Овечкин отдал поперечную передачу на Тейлора Чорни, но российский голкипер успел переместиться и отбить шайбу.



Встреча закончилась победой «молний» в овертайме со счётом 4:3. Василевский отразил 23 броска из 26, показав процент отражённых бросков 88,5.

Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» добыть волевую победу над «Вашингтоном»

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