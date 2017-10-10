Йео: трудно не восхищаться броском Тарасенко, его шайбы были впечатляющими

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео прокомментировал игру нападающего Владимира Тарасенко в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 Б), в котором россиянин оформил дубль, а также забил буллит.

«Честно говоря, тяжело не восхищаться его броском. Он настолько мощный. Впечатляет то, как он смог развернуться и создать этот момент с первым голом. Все три его шайбы, включая буллит, были впечатляющими», — приводятся слова Йео на официальном сайте НХЛ.

Видео первого гола Тарасенко можно посмотреть также в официальном «твиттере» НХЛ.

Видео второго гола Тарасенко можно посмотреть также в официальном «твиттере» НХЛ.