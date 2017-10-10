«Тампа» — «Вашингтон»: Кучеров забросил красивую шайбу с неудобной руки

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил красивую шайбу в матче с «Вашингтон Кэпиталз».



В третьем периоде при счёте 3:2 в пользу «столичных» россиянин на скорости получил передачу в средней зоне и убежал в контратаку против одного защитника. Укрыв шайбу корпусом, Кучеров послал её в ворота с неудобной руки, сравняв счёт.



В овертайме форвард набрал ещё одно очко за передачу и помог своей команде одержать победу со счётом 4:3.

Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» добыть волевую победу над «Вашингтоном»

Гол Кучерова можно посмотреть также в официальном «твиттере» НХЛ.