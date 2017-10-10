Андриевский покинул пост главного тренера «Адмирала», и.о. будет Стиллман

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подал в отставку, сообщается на официальном сайте клуба. Исполняющим обязанности наставника назначен его помощник Фредрик Стиллман.

«Адмирал» отправит Андриевского в отставку

Андриевский – первый тренер в истории КХЛ, два сезона кряду выводивший дальневосточный клуб в плей-офф. Оба раза «моряки» проигрывали в первом раунде — в 2016 году в серии с «Сибирью» (1-4), в 2017-м — в серии с «Авангардом» (2-4). Под руководством Андриевского «Адмирал» одержал в КХЛ 66 побед и потерпел 80 поражений, разница шайб — 350-401.

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