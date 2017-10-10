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Варламов: вернулся и начал сезон с 2 побед. Это придаёт «Колорадо» уверенности

10 октября 2017, вторник. 07:30 Хоккей

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов прокомментировал победу в матче с «Бостон Брюинз» со счётом 4:0. Российский голкипер пропустил последние 40 матчей сезона-2016/17 из-за травмы, в двух матчах нового сезона он одержал две победы и пропустил одну шайбу с процентом отражённых бросков 97,1.

«Это хороший старт для меня, я долгое время не играл. Вернулся и начал сезон с двух побед. Это придаёт уверенности команде. Сегодня мы провели сильный матч», — приводятся слова Варламова на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо» обыграл «Бостон», Якупов оформил дубль, у Варламова — «сухарь»
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Колорадо Эвеланш Семён Варламов
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