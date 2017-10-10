Варламов: вернулся и начал сезон с 2 побед. Это придаёт «Колорадо» уверенности

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов прокомментировал победу в матче с «Бостон Брюинз» со счётом 4:0. Российский голкипер пропустил последние 40 матчей сезона-2016/17 из-за травмы, в двух матчах нового сезона он одержал две победы и пропустил одну шайбу с процентом отражённых бросков 97,1.

«Это хороший старт для меня, я долгое время не играл. Вернулся и начал сезон с двух побед. Это придаёт уверенности команде. Сегодня мы провели сильный матч», — приводятся слова Варламова на официальном сайте НХЛ.