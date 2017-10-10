Кучеров: мы сделали с «Вашингтоном» то же самое, что «Флорида» с нами до этого

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победу в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ) и сравнил эту игру с предыдущей встречей с «Флоридой Пантерз». Тогда «молнии» вели со счётом 2:0, но в итоге проиграли — 4:5. В матче с «Вашингтоном» получилась обратная ситуация — «Тампа» отыгралась с 0:2.

«Было классно сыграть в таком матче. Во втором и третьем периоде мы сделали с „Вашингтоном“ то же самое, что „Флорида“ сделала с нами в прошлом матче», — цитирует Кучерова Tampa Bay Times.