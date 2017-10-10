Куниц: Овечкин — элитный снайпер, а Кучеров забивает важные голы в нужное время

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Крис Куниц прокомментировал игру Никиты Кучерова в матче с «Вашингтон Кэпиталз». Россиянин сравнял счёт в третьем периоде, а затем сделал результативную передачу в овертайме, что позволило его команде победить со счётом 4:3.

«Овечкин — элитный снайпер. Сидни Кросби пашет как лошадь. Но есть элитный уровень, на котором играет Кучеров. Забрасывать важные шайбы в нужное время — на такое способны не так много людей в этой лиге, надо хотеть это. А он точно хочет», — цитирует Куница Tampa Bay Times.