Накладал: меньшинство – большая проблема «Локомотива», и мы очень мало забиваем

Защитник «Локомотива» Якуб Накладал поделился впечатлениями после поражения от ЦСКА (2:5).



«Меньшинство – большая проблема «Локомотива». В первом периоде мне наша игра понравилась. Моменты были, но опять же, дважды пропустили в меньшинстве. Во втором периоде мы выглядели хуже, плохие 20 минут. «Локомотиву» надо забивать, ведь мы тоже играли при численном преимуществе. Мы очень мало забиваем в большинстве. Раньше в этом компоненте выглядели здорово.



Приход нового главного тренера? Он объяснил нам, какой хоккей хочет видеть. В первой игре с Квартальновым мы оказались сильнее «Динамо». выполнили установку и добились своего. А вот в игре с ЦСКА всё получилось иначе. Допустили много ошибок», — сказал Накладал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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