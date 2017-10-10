Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 1-й гол Куликова в сезоне, у Овечкина — «-2»

В ночь с 9 на 10 октября мск было сыграно семь матчей, в которых приняли участие 18 россиян. Защитник Дмитрий Куликов отметился первым голом за «Виннипег Джетс», нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов закончили матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» с показателем полезности "-2".
События дня НХЛ: Кучеров и «молнии» остановили Овечкина
Варламов оформил свой первый «сухарь», а Тарасенко и Якупов забросили по две шайбы.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% отражённых бросков
|Варламов
|«Колорадо»
|29 из 29
|100
|Василевский
|«Тампа»
|23 из 26
|88,5
|Игрок
|Кулб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|4
|-2
|17.09
|-
|2
|1
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|1
|-2
|17.39
|3 из 13
|0
|2
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+1
|0
|5
|+2
|25.34
|-
|1
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0
|0
|2
|0
|20.51
|4 из 8
|1
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|2+0
|2
|4
|+1
|22.48
|-
|1
|1
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|1
|-1
|9.34
|3 из 5
|0
|0
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|2+0
|0
|4
|+2
|10.39
|-
|0
|0
|Кулёмин (н)
|«Айлендерс»
|0
|0
|0
|0
|13.29
|-
|1
|1
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0
|0
|2
|0
|17.39
|6 из 11
|0
|0
|Слепышев (н)
|«Эдмонтон»
|0
|0
|1
|+1
|11.22
|0 из 2
|0
|0
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+1
|2
|0
|+1
|17.52
|-
|2
|1
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0
|0
|0
|-2
|15.30
|-
|0
|3
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|1+1
|0
|1
|+2
|20.33
|-
|2
|1
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0
|0
|1
|-1
|25.55
|-
|2
|2
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0
|0
|2
|0
|12.40
|-
|1
|0
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|1+1
|0
|1
|+2
|14.30
|-
|1
|1
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