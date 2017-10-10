Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 1-й гол Куликова в сезоне, у Овечкина — «-2»

В ночь с 9 на 10 октября мск было сыграно семь матчей, в которых приняли участие 18 россиян. Защитник Дмитрий Куликов отметился первым голом за «Виннипег Джетс», нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов закончили матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» с показателем полезности "-2".

События дня НХЛ: Кучеров и «молнии» остановили Овечкина Варламов оформил свой первый «сухарь», а Тарасенко и Якупов забросили по две шайбы.

Вратарь Клуб Сейвы % отражённых бросков Варламов «Колорадо» 29 из 29 100 Василевский «Тампа» 23 из 26 88,5

Игрок Кулб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Овечкин (н) «Вашингтон» 0 0 4 -2 17.09 - 2 1 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 0 1 -2 17.39 3 из 13 0 2 Кучеров (н) «Тампа» 1+1 0 5 +2 25.34 - 1 0 Наместников (н) «Тампа» 0 0 2 0 20.51 4 из 8 1 0 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 2+0 2 4 +1 22.48 - 1 1 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0 0 1 -1 9.34 3 из 5 0 0 Якупов (н) «Колорадо» 2+0 0 4 +2 10.39 - 0 0 Кулёмин (н) «Айлендерс» 0 0 0 0 13.29 - 1 1 Анисимов (н) «Чикаго» 0 0 2 0 17.39 6 из 11 0 0 Слепышев (н) «Эдмонтон» 0 0 1 +1 11.22 0 из 2 0 0 Задоров (з) «Колорадо» 0+1 2 0 +1 17.52 - 2 1 Антипин (з) «Баффало» 0 0 0 -2 15.30 - 0 3 Зайцев (з) «Торонто» 1+1 0 1 +2 20.33 - 2 1 Орлов (з) «Вашингтон» 0 0 1 -1 25.55 - 2 2 Сергачёв (з) «Тампа» 0 0 2 0 12.40 - 1 0 Куликов (з) «Виннипег» 1+1 0 1 +2 14.30 - 1 1

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