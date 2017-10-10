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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 1-й гол Куликова в сезоне, у Овечкина — «-2»

10 октября 2017, вторник. 09:00 Хоккей

В ночь с 9 на 10 октября мск было сыграно семь матчей, в которых приняли участие 18 россиян. Защитник Дмитрий Куликов отметился первым голом за «Виннипег Джетс», нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов закончили матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» с показателем полезности "-2".

События дня НХЛ: Кучеров и «молнии» остановили Овечкина
Варламов оформил свой первый «сухарь», а Тарасенко и Якупов забросили по две шайбы.
ВратарьКлубСейвы% отражённых бросков
Варламов«Колорадо»29 из 29100
Василевский«Тампа»23 из 2688,5
ИгрокКулбОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Овечкин (н)«Вашингтон»004-217.09-21
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+101-217.393 из 1302
Кучеров (н)«Тампа»1+105+225.34-10
Наместников (н)«Тампа»002020.514 из 810
Тарасенко (н)«Сент-Луис»2+024+122.48-11
Барбашёв (н)«Сент-Луис»001-19.343 из 500
Якупов (н)«Колорадо»2+004+210.39-00
Кулёмин (н)«Айлендерс»000013.29-11
Анисимов (н)«Чикаго»002017.396 из 1100
Слепышев (н)«Эдмонтон»001+111.220 из 200
Задоров (з)«Колорадо»0+120+117.52-21
Антипин (з)«Баффало»000-215.30-03
Зайцев (з)«Торонто»1+101+220.33-21
Орлов (з)«Вашингтон»001-125.55-22
Сергачёв (з)«Тампа»002012.40-10
Куликов (з)«Виннипег»1+101+214.30-11

Таблицу можно посмотреть также в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Овечкин Андрей Василевский Антон Слепышев Артём Анисимов Виктор Антипин Владимир Тарасенко Владислав Наместников Дмитрий Куликов Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей Иван Барбашёв Михаил Сергачёв Наиль Якупов Никита Задоров Никита Зайцев Никита Кучеров Николай Кулёмин Семён Варламов
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