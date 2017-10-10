Майк Смит, Элерс и Мэттьюс признаны тремя звёздами дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трёх лучших игроков прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

1. Майк Смит, вратарь «Калгари Флэймз». Сделал 43 сейва и помог своей команде на выезде обыграть «Анахайм Дакс» со счётом 2:0.

2. Николай Элерс, нападающий «Виннипег Джетс». Оформил хет-трик в матче с «Эдмонтон Ойлерз» и помог своей команде одержать уверенную победу со счётом 5:2.

3. Остон Мэттьюс, нападающий «Торонто Мэйпл Лифс». Забросил победную шайбу в овертайме матча с «Чикаго Блэкхоукс», который завершился со счётом 4:3.