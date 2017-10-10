«Калгари» выиграл в Анахайме впервые с 2006 года

«Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 2:0 и прервал серию поражений в Анахайме, которая насчитывала 29 матчей. Вратарь Майк Смит совершил 43 сейва.



«Дакс» выиграли 22 домашних матча с «Калгари» подряд в регулярном чемпионате и семь — в розыгрышах Кубка Стэнли. Предыдущая победа «огоньков» на домашней площадке «Анахайма» состоялась в третьем матче первого раунда плей-офф 2006 года, тогда «Калгари» выиграл со счётом 5:2.

В стартовавшем сезоне «Калгари» одержал две победы в трёх матчах, «Анахайм» проиграл два матча из трёх.