Купер: Кучеров тренирует броски с неудобной на скорости, и это приносит плоды

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру нападающего Никиты Кучерова в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ). В третьем периоде Кучеров сравнял счёт в матче, забросив с неудобной руки.

«Не так много ребят могут на такой скорости забить гол с неудобной. Но если вы наблюдаете за Кучеровым каждый день, то видите, что он тренирует такие вещи. И это приносит плоды», — цитирует Купера Tampa Bay Times.

События дня НХЛ: Кучеров и «молнии» остановили Овечкина Варламов оформил свой первый «сухарь», а Тарасенко и Якупов забросили по две шайбы.

Видео гола Кучерова можно посмотреть также в официальном аккаунте НХЛ в «Твиттере».