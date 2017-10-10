Прервёт ли «Трактор» серию «Йокерита» и как завершатся другие матчи игрового дня

10 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся пять матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
«Йокерит» и «Магнитка» продолжат побеждать. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Авангард» вновь обыграет «Барыс», а «Автомобилист» расправится с «Витязем».
— «Амур» — «Металлург»;
— «Авангард» — «Барыс»;
— «Автомобилист» — «Витязь»;
— «Трактор» — «Йокерит»;
— «Югра» — «Куньлунь Ред Стар».
Проголосовать также можно на сайте Playbuzz.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»