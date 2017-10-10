«Магнитку» не встретили в аэропорту Владивостока из-за проспавшего водителя

«Адмирал» не предоставил магнитогорскому «Металлургу» автобус во Владивостоке для поездки из аэропорта в гостиницу из-за того, что водитель проспал прилёт хоккеистов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Игроки «Магнитки» были вынуждены добираться до гостиницы на такси.

«Металлург» обратился в КХЛ с просьбой разобраться с тем, что «Адмирал» не предоставил гостевой команде транспорт из аэропорта в гостиницу. Согласно регламенту КХЛ, «Адмиралу» грозит штраф в размере 100 тыс. рублей, в случае повторного нарушения – 200 тыс. рублей. В клубе заявили, что пока обращение о выплате штрафа от лиги не поступало.



«Подобный форс-мажор имел место, но если разбираться в ситуации, то регламент с нашей стороны нарушен не был. Автобус мы берём в аренду, водитель не является нашим работником, клуб нанимает его у сторонней организации. Мы автобус предоставили, просто водитель проспал рейс и не встретил хоккеистов. Была ночь, поэтому на связь никто от нас не вышел. „Адмирал“ на следующий день принёс извинения „Металлургу", — цитирует заявление пресс-службы “Адмирала" РИА «Прима-Медиа».