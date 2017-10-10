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Стась: в домашней серии «Авангард» будет играть активно и только на победу

10 октября 2017, вторник. 11:04 Хоккей

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась поделился ожиданиями от домашнего матча с «Барысом», который начнётся в 16:00 мск.

«У нас отличная атмосфера в команде, через победы мы действительно приобретаем уверенность, которая нужна, потому что все в турнирной таблице идут очень плотно, буквально рядом. Одна-две игры – и ты можешь скатиться на восьмое-девятое место. Нас ждёт домашняя серия при родных трибунах, понятно, что мы будем стараться действовать активно и играть только на победу. Это очень психологически важно – добывать такие победы, как в матче с „Салаватом Юлаевым“, понимать, что мы можем.

Наше звено старается, может, немного больше сыгранности появилось. Прежде всего стараемся выполнять тренерское задание, действовать, как нам говорят, и использовать ошибки соперника. Можно ли сказать, что наше звено не классическое сдерживающее? Мы разве что немного больше играем в меньшинстве, чем первые три звена, а в остальном… У нас любое звено обладает своими полезными качествами, которые мы должны использовать на все сто процентов.

Я думаю, в матче с „Барысом“ нам всем надо действовать строго и по заданию. Какие-то нюансы нам скажут на установке, на собрании, от этого и будем отталкиваться», — цитирует Стася пресс-служба клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Барыс Андрей Стась
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