Орлов: моя ошибка при смене в овертайме стоила «Вашингтону» игры

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал поражение в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:4 ОТ.

«Тяжёлое поражение. Мы вели в две шайбы, Грубауэр играл потрясающе. Потом у нас было меньшиство. Затем в овертайме я допустил ошибку, когда слишком рано выпрыгнул на лёд, это стоило нам игры. Нельзя так делать, надо быть лучше. У нас было два удаления за нарушение численного состава. Тяжело, когда проводишь хороший матч, получаешь удаления и проигрываешь.



Трудно сказать, был ли мой партнёр достаточно близко к скамейке, когда я выскакивал на лёд, надо смотреть повтор. Арбитры дали удаление, возможно, они лучше видели. Мне казалось, что Карли уже приблизился к скамейке, поэтому я выскочил на лёд. Мы проиграли», — сказал Орлов в эфире клубного телевидения.