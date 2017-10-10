Кемппайнен: на выезде «Салавата» каждый матч будет трудным, это хороший вызов

Нападающий «Салавата Юлаева» Йоонас Кемппайнен прокомментировал прошедшую домашнюю серию и поделился ожиданиями от выездной серии с командами Западной конференции. Уфимцы проиграли первые три матча дома, в последнем выиграли у «Сибири» со счётом 3:0.



«Конечно, мы должны выигрывать больше игр. Несмотря на поражение, в матче с Омском мы играли неплохо, мы должны заканчивать игру, реализуя моменты. Последняя игра была хорошей, это хороший знак.

На выезде нас ждут четыре хорошие команды, с каждой из которых будет трудный матч. Минск, СКА, «Йокерит» и московское «Динамо» — все они в последнее время показывают хорошую игру, так что это будет хороший вызов для нас", — цитирует Кемппайнена пресс-служба клуба.