Каспарайтис – о победной серии СКА: для Питера интересно, для КХЛ – не очень

Олимпийский чемпион, известный защитник Дарюс Каспарайтис рассказал, как относится к победной серии СКА. Команда Олега Знарка выиграла все 20 матчей со старта регулярного чемпионата.

Монстры в головах. Почему рекорд СКА – позор для других клубов «Локомотиву», «Салавату Юлаеву» и другим должно быть стыдно. Они заранее сдаются чемпионам.

«Эта ситуация напоминает ЦСКА, который никому не проигрывал в советские времена. Для болельщиков Питера подобные результаты интересны. Они рады, что у них в городе есть такая команда. А вот для всей лиги это не очень интересно, когда одна команда обыгрывает всех просто так. В КХЛ разный уровень команд. У одних есть финансовая возможность подписывать сильных игроков, в итоге они легко обыгрывают тех, у кого нет денег. По североамериканскому телевидению несколько раз показывали СКА и отмечали, что этот клуб никому не проигрывает. Говорили про Ковальчука, выдавали сюжеты, как он пытался с кем-то подраться, а потом жестами показывал сопернику, что тот боится (ситуация с Линусом Умарком в матче «Салават Юлаев» — СКА. – Прим. «Чемпионата»). Повторюсь, для СКА всё это хорошо, но для лиги есть минусы», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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