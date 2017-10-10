Форвард «Вегаса»: на месте Шипачёва я был бы слегка разочарован

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит, игравший вместе с Вадимом Шипачёвым в одной тройке во время предсезонных матчей, прокомментировал отсутствие россиянина в составе команды.

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«Предполагаю, что нашу тройку с Шипачёвым и Маршессо держали вместе, чтобы мы сыгрались и нашли «химию». Безусловно, нынешнее развитие событий выглядит странно, но тут ничего нельзя сделать. Вряд ли многие люди знают, что именно происходит или произойдёт. Вокруг Вадима много вопросительных знаков. Я не собираюсь говорить за него, но точно знаю, что если бы я был на месте Шипачёва, то этот опыт был бы немного разочаровывающим», — приводит слова Смита издание SinBin Vegas.

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