«Вегас» не опасается, что ситуация с Шипачёвым повлияет на отношения с Гусевым

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал ситуацию с российским форвардом Вадимом Шипачёвым и её возможное влияние на отношения с другим нападающим Никитой Гусевым.



«Может ли ситуация с Шипачёвым как-то повлиять на Гусева и наши отношения с ним? Нет, меня это не беспокоит. Что касается Вадима, то ему не разрешено возвращаться в КХЛ. Он на контракте у нас», — приводит слова Макфи издание SinBin Vegas.



Ещё до первого матча регулярного чемпионата НХЛ Шипачёв был отправлен в фарм-клуб. Первоначально предполагалось, что он быстро вернётся в основу, но два первых матча «Вегаса» он пропустил, а в расположении клуба АХЛ так и не появился. Что касается Никиты Гусева, то у форварда СКА есть действующий контракт с питерским клубом, который истекает в апреле 2019 года. Гусев был задрафтован клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2012 году под общим 202-м номером, а во время драфта расширения права на него приобрёл «Вегас», отдав «молниям» защитника Джейсона Гаррисона.



В 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 Гусев набрал 29 (13+16) очков.

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