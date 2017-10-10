Тротц: «Вашингтон» победил «Оттаву», уступая 1:3, матч с «Тампой» — это расплата

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал поражение в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:4 ОТ. «Столичные» вели со счётом 2:0 и 3:1, но не смогли удержать преимущество.



«У нас было несколько шансов сделать счёт 4:1, но мы не забили. Соперник сократил отставание, и оставалось ещё слишком много времени, а мы играли с очень хорошей, взрывной командой.



Мы проигрывали 1:3 в Оттаве, вернулись в игру и победили. Так что, возможно, это небольшая расплата. Хоккейные боги всё подравняли», — цитирует Тротца Monumental Network.

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