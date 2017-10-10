Форвард «Аризоны» Кемпе вызван из АХЛ и дебютирует в НХЛ в матче с «Вегасом»

«Аризона Койотс» отправил в АХЛ нападающего Дилана Строума в АХЛ и вызвал из фарм-клуба форварда Марио Кемпе, сообщается на официальном сайте клуба. Шведский хоккеист дебютирует в НХЛ в матче с «Вегас Голден Найтс», который состоится в ночь с 10 на 11 октября.



29-летний Кемпе в сезоне-2016/17 выступал в КХЛ за «Витязь», в 56 матчах регулярного чемпионата он отметился 34 (14+20) баллами за результативность. В этом сезоне он провёл один матч за «Тусон» в АХЛ, в котором забросил одну шайбу и сделал две передачи. 20-летний Строум сыграл за «Аризону» два матча в этом сезоне и не набрал очков.