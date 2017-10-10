«Торпедо» поместило защитника Рената Мамашева в список отказов, сообщается на официальном сайте клуба.



Согласно регламенту КХЛ, если игрок не привлечёт интереса со стороны других команд лиги в течение 48 часов, он должен будет отправиться в ХК «Саров», выступающий в ВХЛ.

Контракт 34-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2017/18. В текущем регулярном чемпионате он принял участие в 18 матчах и отметился 3 (2+1) баллами за результативность при показателе полезности "-1". Всего в КХЛ Мамашев сыграл 446 матчей и набрал 182 (49+133) очка.