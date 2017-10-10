«Адмирал» переподписал контракты с Саболичем и Райтом на новых условиях

Как стало известно «Чемпионату», «Адмирал» переподписал контракты с Робертом Саболичем и Джеймсом Райтом на новых условиях. О расставании с форвардами речь на данный момент не идёт.



Ранее генеральный директор «Адмирала» Камил Гаджиев выражал недовольство некоторыми игроками команды, в том числе легионерами.

29-летний Саболич и 27-летний Райт выступают за «Адмирал» с сезона-2016/17. В этом регулярном чемпионате Саболич принял участие в 18 матчах и отметился 5 (3+2) баллами за результативность при показателе полезности "-7". Райт в 12 матчах забросил одну шайбу и сделал две передачи при показателе полезности "-8".