Гол Токранова в матче с «Югрой» признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ

Лучшим голом на прошедшей игровой неделе признан гол защитника «Ак Барса» Василия Токранова в матче с «Югрой».

1. Василий Токранов в матче «Ак Барса» с «Югрой».

2. Максим Афиногенов в матче «Витязя» с рижским «Динамо».

3. Павел Дедунов в матче «Амура» с «Ладой».

4. Вячеслав Основин в матче «Сибири» с «Ак Барсом».

5. Сергей Шмелёв с передачи Евгения Лапенкова в матче ХК «Сочи» с «Сибирью».

6. Илья Михеев в матче «Авангарда» с «Салаватом Юлаевым».

7. Артём Пеньковский в матче «Трактора» с «Амуром».

8. Чарльз Дженовей в матче «Лады» с «Куньлунь Ред Стар».

9. Владислав Картаев с передачи Егора Аверина в матче «Локомотива» с московским «Динамо».

10. Александр Барабанов с передач Никиты Гусева и Николая Прохоркина в матче СКА с «Салаватом Юлаевым».

Видео лучших голов недели можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.