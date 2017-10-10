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Гол Токранова в матче с «Югрой» признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ

10 октября 2017, вторник. 13:54 Хоккей

Лучшим голом на прошедшей игровой неделе признан гол защитника «Ак Барса» Василия Токранова в матче с «Югрой».

1. Василий Токранов в матче «Ак Барса» с «Югрой».
2. Максим Афиногенов в матче «Витязя» с рижским «Динамо».
3. Павел Дедунов в матче «Амура» с «Ладой».
4. Вячеслав Основин в матче «Сибири» с «Ак Барсом».
5. Сергей Шмелёв с передачи Евгения Лапенкова в матче ХК «Сочи» с «Сибирью».
6. Илья Михеев в матче «Авангарда» с «Салаватом Юлаевым».
7. Артём Пеньковский в матче «Трактора» с «Амуром».
8. Чарльз Дженовей в матче «Лады» с «Куньлунь Ред Стар».
9. Владислав Картаев с передачи Егора Аверина в матче «Локомотива» с московским «Динамо».
10. Александр Барабанов с передач Никиты Гусева и Николая Прохоркина в матче СКА с «Салаватом Юлаевым».

Видео лучших голов недели можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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