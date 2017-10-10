Кемпе: рад, что дебютирую за основную команды «Аризоны», стремлюсь играть в НХЛ

Нападающий системы «Аризоны Койотс» Марио Кемпе поделился ожиданиями от своего дебюта в основной команде, который должен состояться во встрече с «Вегас Голден Найтс». Форвард сыграл один матч в АХЛ и набрал 3 (1+2) очка



«Ощущения классные. Я к этому и стремлюсь — играть в НХЛ. Очень рад. Был разочарован, когда меня отправили в фарм-клуб, но понял это решение. Я знал, что подписываю двусторонний контракт, и понимал, что это может случиться. Просто надо оставаться профессионалом, усердно работать и надеяться, что предоставится шанс вернуться в основную команду. Я это сделал и очень счастлив.



У нас много игроков, которые умеют забивать. Я очень постараюсь, чтобы помочь команде выиграть. Посмотрим, в чём будет заключаться эта помощь, забью ли я гол, проведу ли силовой приём. Все здесь хотят побеждать, кто забивает, неважно. Я постараюсь играть с энергией, а если у меня будет голевой момент, постараюсь забить», — приводятся слова Кемпе на официальном сайте клуба.

Форвард «Аризоны» Кемпе вызван из АХЛ и дебютирует в НХЛ в матче с «Вегасом»