«Амур» в овертайме одолел «Металлург», на двоих команды забросили девять шайб

Хабаровский «Амур» на домашней арене одержал победу в овертайме над магнитогорским «Металлургом» со счётом 5:4 ОТ. Подопечные Ильи Воробьёва прервали свою удачную серию из четырёх выигранных матчей.



В составе команды хозяев забитыми голами отметились Александр Фролов, Владислав Ушенин, Томаш Зогорна, Вячеслав Ушенин и Ян Коларж. У «Металлурга» забитые голы на свой счёт сумели записать Оскар Осала, Томаш Филиппи, Сергей Терещенко и Григорий Дронов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»