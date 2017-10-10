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«Амур» в овертайме одолел «Металлург», на двоих команды забросили девять шайб

10 октября 2017, вторник. 15:05 Хоккей

Хабаровский «Амур» на домашней арене одержал победу в овертайме над магнитогорским «Металлургом» со счётом 5:4 ОТ. Подопечные Ильи Воробьёва прервали свою удачную серию из четырёх выигранных матчей.

В составе команды хозяев забитыми голами отметились Александр Фролов, Владислав Ушенин, Томаш Зогорна, Вячеслав Ушенин и Ян Коларж. У «Металлурга» забитые голы на свой счёт сумели записать Оскар Осала, Томаш Филиппи, Сергей Терещенко и Григорий Дронов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
5 : 4 0:1, 2:3, 2:0, 1:0
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Осала (Дронов, Эллисон) – 16:14 (5x4), 0:2 – Филиппи (Калетник, Терещенко) – 26:13 (5x5), 1:2 – Фролов (Кондратьев) – 28:55 (5x4), 2:2 – Ушенин Владислав (Аверин, Ушенин Вячеслав) – 30:48 (5x5), 2:3 – Терещенко (Шаус, Осала) – 33:25 (5x4), 2:4 – Калетник (Дронов, Филиппи) – 34:42 (5x5), 3:4 – Зогорна (Ли) – 42:28 (5x5), 4:4 – Ушенин Вячеслав – 50:05 (5x5), 5:4 – Коларж (Рассказов, Дедунов) – 60:21 (3x3)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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