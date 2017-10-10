Энрот: у «Динамо» Мн выдался отличный отрезок, это поднимает дух команды

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот поделился мнением о признании лучшим голкипером прошлой игровой недели.



«Конечно, это большая честь для меня. Но это было на минувшей неделе. Стараюсь много не думать о том, что уже прошло, — фокусируюсь на следующих матчах. Нас ожидает хорошая серия, в Минск приедут сильные соперники.



Неделя была успешной для всей команды? Мы взяли восемь очков из девяти. Здорово одержать три победы подряд — это поднимает дух команды! Любой хочет выигрывать и, когда выигрывает, чувствует себя хорошо. Поэтому соглашусь — выдался отличный отрезок. Но хочется, чтобы предстоящий получился таким же успешным», — цитирует Энрота официальный сайт клуба.

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