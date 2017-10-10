«Амур» расторг контракт с нападающим Мареком Квапилом

Чешский форвард Марек Квапил покидает «Амур», информирует официальный сайт хабаровского клуба. Контракт игрока с «тиграми» расторгнут по обоюдному соглашению сторон.



Квапил прошлый сезон провёл в составе чешского клуба «Комета» (Брно), где в 49 матчах набрал 40 очков – 15 голов и 25 результативных передач. В нынешнем сезоне переехал в Хабаровск, однако за 11 проведённых в составе «Амура» матчей сумел отметиться лишь одной заброшенной шайбой.



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«Амур» в овертайме одолел «Металлург», на двоих команды забросили девять шайб