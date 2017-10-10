И. Воробьёв: индивидуальные ошибки не дали «Металлургу» увезти больше очков

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями после поражения в матче с хабаровским «Амуром» (4:5 Б).



«Соперника с победой. К сожалению, индивидуальные ошибки не дали нам увезти больше, чем одно очко. В первых двух периодах у нас было преимущество. А в третьем периоде свои шайбы не забили, а ошибки сделали.



Дважды теряли преимущество в две шайбы именно из-за индивидуальных ошибок», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Амура».



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«Амур» в овертайме одолел «Металлург», на двоих команды забросили девять шайб