Нападающие минского «Динамо» Фонтейн и Скилле скоро вернутся в состав

Травмированные форварды минского «Динамо» Джастин Фонтейн и Джек Скилле могут вернуться на лёд в одном из ближайших матчей, информирует официальный сайт команды из Беларуси.



«Добрые вести долетают из лазарета. И если срок выздоровления Евгения Лисовца ещё не подошёл, то Джек Скилле уже рвётся помочь партнёрам. Правда, нападающий по-прежнему находится в списке травмированных и занимается по индивидуальной программе, однако не исключено, что его больничный закроют уже к одному из ближайших матчей.



Нет больше помех для Джастина Фонтэйна. После попадания шайбы в лицо наша медицинская служба на некоторое время поберегла канадца, но нынче он работает наравне со всеми. Пусть и в защитной маске, в которой, возможно, в среду выйдет на лёд», — сообщается на официальном сайте «зубров».

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