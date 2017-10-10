Коларж: «Амуру» не нужен красивый хоккей, нужно играть проще и выигрывать

Защитник хабаровского «Амура» Ян Коларж поделился впечатлениями после победы в матче с «Металлургом» (5:4 ОТ), в котором он сумел забросить победную шайбу.



«Нам в игре с „Металлургом“ немного не хватало ответственности. Соперник хотел играть в красивый хоккей, а мы приняли их игру и пытались ей соответствовать, с разной степенью успешности. „Амуру“ нужно убрать такой „формат“, нужно играть проще, в рабочий хоккей, чтобы выигрывать», — рассказал защитник в интервью пресс-службе хабаровской команды.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Амура» в YouTube.