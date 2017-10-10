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«Вегас» проведёт матч с «Аризоной» без рекламы на бортах в память о погибших

10 октября 2017, вторник. 18:22 Хоккей

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» проведёт матч с «Аризоной Койотс» без рекламы на бортах, информирует официальный «твиттер» клуба. Акция будет проводиться в память о жертвах недавней трагедии в Лас-Вегасе. В ночь на 2 октября злоумышленник открыл стрельбу с 32-го этажа гостиничного комплекса в ходе фестиваля кантри-музыки. Жертвами стали около 60 человек, более 500 были ранены.

«Сегодня на бортах не будет рекламы. Вместо этого наши борта будут отражать, кто мы», — написано в официальном «твиттере» клуба.

Увидеть фото можно также в «твиттере» клуба.

Источник: Официальный сайт "Вегас Голден Найтс" Сообщить об ошибке
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Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
10 октября 2017, вторник
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