Е. Корешков: «Барыс» убрал ненужные удаления и добился успеха

Главный тренер «Барыса»Евгений Корешков прокомментировал гостевую победу над «Авангардом» (4:3), которая была достигнута без защитника Кевина Даллмэна и форварда Найджела Доуса.



«Очень классный матч, который до конца держал в напряжении. Успех нашей команды – это дисциплина, мы убрали ненужные удаления, недотерпели только в конце игры. Ну и, конечно, отмечу потрясающую самоотдачу, самоотверженность наших игроков», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



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