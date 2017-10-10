В. Белов: у «Витязя» забивает одно звено, и это большая проблема

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (3:5).



«Интересная игра, очень быстрая и результативная. Думаю, болельщикам очень понравилась. Нам пришлось понервничать. Конечно, пять пропускать многовато, но такая игра была эмоциональная, команды заставляли друг друга ошибаться.



Нам не хватило четвёртого гола. Если бы мы его забили, может быть, и смогли бы очки взять. Но, к сожалению, забивает одно звено, и это большая проблема. Ждём, когда другие тоже начнут приносить результат, у них всё для этого есть», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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