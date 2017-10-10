Овечкин признан слушателями «Спорт FM» лучшим спортсменом недели

Каждый понедельник в рамках программы Top Sport ведущие радиостанции «Спорт FM» выбирают лучшего спортсмена прошедшей недели. На минувшей неделе в голосовании приняли участие более тысячи слушателей «Спорт FM» и выбрали лучшего спортсмена.



В этот понедельник пятёрку лидеров замкнул Евгений Донской, ставший первым неазиатским теннисистом выигравшим турнир серии «челленджер» в Гаосюне. Победу россиянина оценили 2,7% слушателей. Четвёртую строчку рейтинга заняла Александра Шевченко. Золото международного чемпионата по паркуру и фрирану признали главным достижением недели 5,0% проголосовавших. Почти в два раза больше человек остановили свой выбор на кандидатуре Кирилла Пригоды, сумевшем принести в копилку сборной России сразу 4 медали этапа Кубка мира по плаванию в Дохе.



На второй позиции в списке лучших спортсменов недели оказалась гимнастка Мария Пасека. На чемпионате мира в Монреале спортсменка подтвердила звание лучшей в опорном прыжке, завоевав второе золото турнира в карьере. Успех Марии набрал 22,1% голосов.



Бесспорным лидером голосования стал человек, не выигравший наград на прошлой неделе, тем не менее отличившийся своим выступлением. Автор 7 шайб в двух стартовых матчах НХЛ Александр Овечкин набрал 59% голосов. Повторение рекорда столетней давности принесло российскому хоккеисту звание лучшего спортсмена недели.

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