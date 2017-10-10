Крикунов — о приходе Куляша: он был лучшим в Уфе, «Салават» встряхнул команду

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал подписание контракта с защитником Денисом Куляшом.



«Завтра посмотрим и решим, куда он будет вписан. Он готов к игре уже сейчас, был лучшим в Уфе. Его освободили, чтобы встряхнуть команду. Видите, встряхнули, выиграли игру. Может, ещё кого-нибудь освободят, ещё раз встряхнут. Куляш в следующей игре, наверное, будет уже играть», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.



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