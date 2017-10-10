Форвард «Авангарда» Лемтюгов прооперирован, и теперь ему нужна донорская кровь

Форвард «Авангарда» Николай Лемтюгов получил травму в игре с «Барысом», был прооперирован, и теперь ему нужна донорская кровь, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.



«Уважаемые болельщики! Сегодня в ходе матча с „Барысом“ нападающий нашей команды Николай Лемтюгов получил травму и был срочно прооперирован. Сейчас состояние хоккеиста стабильное. Николаю Лемтюгову требуется кровь любой группы. Сдать кровь вы можете завтра с 8:00 утра в городской клинической больнице №1 им. Кабанова по адресу ул.Перелета, 7», — сообщили в пресс-службе.



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