Кинэн: играли две сильные команды, «Югра» лучше сыграла в большинстве

Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн поделился впечатлениями после поражения в матче с ханты-мансийской «Югрой», встреча завершилась со счётом 1:2.



«Поздравляю соперника с победой. Сегодня играли две сильные команды, наши силы были равны. У «Югры» получилось лучше сыграть в большинстве, команда смогла забить. А мы, к сожалению, — нет», — приводит слова Кинэна официальный сайт команды из Ханты-Мансийска.



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Посмотреть видео можно на официальном канале «Югры» в YouTube.