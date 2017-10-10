Емелин: «Югра» выстояла в третьем периоде, отдельное спасибо Проскурякову

Главный тренер «Югры» Анатолий Емелин подвёл итоги выигранного матча с «Куньлунь Ред Стар» (2:1).



«Был очень напряжённый матч. Наконец-то забили в большинстве и смогли сравнять счет. В третьем периоде «Куньлунь» прибавил, но наши ребята выстояли. Отдельное спасибо Илье Проскурякову. Большое спасибо болельщикам, которые в третьем периоде активно поддерживали нас.



Игра молодого Павла Шэна? Он сыграл хорошо, но не без ошибок. Пока ещё не совсем понимает, чего мы хотим. Мы и дальше будем привлекать молодых», — цитирует Емелина официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Югры» в YouTube.