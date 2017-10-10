Президент США Дональд Трамп принял «Питтсбург» в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз», информирует Sportsnet. Тренерский штаб и хоккеисты «Пингвинз» посещают резиденцию американского президента по случаю своей победы в Кубке Стэнли — 2017.



Напомним, ранее Трамп отменил приглашение в Белый дом для действующих чемпионов НБА «Голден Стэйт Уорриорз». Главные звёзды НБА Стеф Карри и Леброн Джеймс открыто раскритиковали Трампа за его политику.



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Трамп рад принять «Питтсбург» в Белом доме и назвал «Пингвинз» отличной командой