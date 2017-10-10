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Итоги игрового дня в МХЛ и ВХЛ

10 октября 2017, вторник. 23:34 Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно двенадцать матчей.

«Серебряные Львы» проиграли «Алмазу» — 2:5.

МХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 14:00 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
2 : 5 1:2, 0:1, 1:2
Алмаз
Череповец
1:0 – Грязнов (Мишкин, Куянов) – 03:10 (5x5), 1:1 – Грачёв (Гераськин, Колесников) – 09:39 (5x5), 1:2 – Грачёв (Гераськин) – 16:40 (5x5), 1:3 – Грачёв (Беляев, Колесников) – 33:53 (5x5), 1:4 – Колесников (Гераськин) – 44:08 (5x5), 2:4 – Тюнеев (Селютин) – 56:24 (5x5), 2:5 – Заплатников – 58:37 (en)

«Сибирские Снайперы» взяли верх над «Тюменским Легионом» — 4:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 14:30 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
4 : 0 1:0, 0:0, 3:0
Тюменский Легион
Тюмень
1:0 – Садыков (Морозов, Михайлов) – 10:14 (5x4), 2:0 – Садыков (Морозов, Лапин) – 47:10 (5x4), 3:0 – Садыков (Лапин) – 56:26 (5x5), 4:0 – Лапин (Михайлов, Садыков) – 58:05 (5x4)

«Кузнецкие Медведи» уступили «Мамонтам Югры» — 0:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 14:30 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
0 : 2 0:0, 0:0, 0:2
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 – Беляев (Ваулин, Башкиров) – 53:36 (5x4), 0:2 – Беляев (Башкиров, Голоднюк) – 56:33 (5x5)

«Ирбис» потерпел поражение во встрече с «Сарматами» — 1:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 17:00 МСК
Ирбис
Казань
1 : 3 0:0, 1:1, 0:2
Сарматы
Оренбург
0:1 – Куров (Любишкин) – 21:45 (5x5), 1:1 – Мухин (Галимов, Валеев) – 23:58 (5x4), 1:2 – Волков (Шулешов) – 48:56 (5x4), 1:3 – Ипатов (Юлбарисов, Куров) – 59:42 (en)

«Спартак» обыграл МХК «Капитан» — 3:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
3 : 2 1:1, 0:0, 2:1
Капитан
Ступино
1:0 – Талалуев (Розанов) – 16:47 (5x5), 1:1 – Постнов (Хоба) – 19:32 (5x5), 2:1 – Ревацкий (Тришин, Розанов) – 49:37 (5x5), 2:2 – Томи (Жеребкин, Русаков) – 50:33 (5x5), 3:2 – Кравченко (Сходцев) – 52:34 (5x5)

«Ладья» в овертайме проиграла «Стальным Лисам» — 2:3 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 17:30 МСК
Ладья
Тольятти
2 : 3 1:0, 1:1, 0:1, 0:1
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 – Журавлёв (Грошев, Сыромятников) – 12:56 (5x5), 2:0 – Николенко (Кротов) – 22:36 (5x5), 2:1 – Спиридонов (Дорофеев) – 32:57 (5x5), 2:2 – Токарев (Хайруллин) – 50:27 (5x5), 2:3 – Коробкин (Мишаков) – 62:08 (5x5)

«Реактор» разгромил «Алтай» — 6:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 18:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
6 : 1 0:0, 4:0, 2:1
Алтай
Усть-Каменогорск
1:0 – Семёнов (Хисамутдинов) – 21:16 (5x4), 2:0 – Полькин (Паранин) – 26:39 (5x5), 3:0 – Тимиров (Хисамутдинов) – 34:39 (5x5), 4:0 – Тимиров (Пикушин) – 36:30 (5x4), 5:0 – Тимиров (Трясоруков, Пузанов) – 40:16 (5x5), 5:1 – Писмаркин (Зубов) – 49:44 (5x4), 6:1 – Тимиров (Пикушин, Хафизов) – 55:43 (5x4)

«Динамо» СПб разгромило «Амурских Тигров» — 5:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
5 : 0 1:0, 1:0, 3:0
Амурские Тигры
Хабаровск
1:0 – Дыняк (Жиляков, Михайлов) – 14:30 (5x5), 2:0 – Анисимов (Жиляков) – 32:33 (5x5), 3:0 – Кудрявцев (Сулима, Анисимов) – 41:52 (5x5), 4:0 – Дыняк (Баранов, Михайлов) – 48:33 (5x4), 5:0 – Жабреев (Васин) – 52:11 (5x5)

«СКА-1946» забил семь шайб «Тайфуну» — 7:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
7 : 0 4:0, 2:0, 1:0
Тайфун
Приморский край
1:0 – Володин (Калабушкин) – 04:01 (5x5), 2:0 – Шабаров (Царюк, Милёхин) – 04:24 (5x5), 3:0 – Курбатов (Петьков, Володин) – 05:50 (5x5), 4:0 – Царюк (Сультеев, Милёхин) – 17:29 (5x5), 5:0 – Милёхин (Холоденин) – 20:59 (5x5), 6:0 – Царюк – 23:39 (5x4), 7:0 – Сультеев (Петьков) – 41:33 (5x4)

«Куньлунь Ред Стар Юниор» крупно проиграл «Локо» — 0:6.

МХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
7 : 0 4:0, 2:0, 1:0
Тайфун
Приморский край
1:0 – Володин (Калабушкин) – 04:01 (5x5), 2:0 – Шабаров (Царюк, Милёхин) – 04:24 (5x5), 3:0 – Курбатов (Петьков, Володин) – 05:50 (5x5), 4:0 – Царюк (Сультеев, Милёхин) – 17:29 (5x5), 5:0 – Милёхин (Холоденин) – 20:59 (5x5), 6:0 – Царюк – 23:39 (5x4), 7:0 – Сультеев (Петьков) – 41:33 (5x4)

«Атланты» одолели ХК «Рига» — 2:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 19:00 МСК
Атланты
Московская область
2 : 1 2:0, 0:0, 0:1
ХК Рига
Рига
1:0 – Тарлецкий (Касимов) – 03:21 (5x5), 2:0 – Островский (Прус) – 19:32 (5x4), 2:1 – Гегерис (Зиле, Сварс) – 51:01 (5x5)

«Крылья Советов» проиграли «Витязям» — 2:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 19:30 МСК
Крылья Советов
Москва
2 : 4 1:2, 1:0, 0:2
Русские Витязи
Чехов
0:1 – Бондаренко (Клисунов, Ануфриев) – 01:42 (5x5), 0:2 – Верба (Храпский) – 06:08 (5x4), 1:2 – Михасёнок (Герич) – 14:59 (5x5), 2:2 – Кевлин (Шабаев) – 21:41 (5x4), 2:3 – Клисунов – 50:29 (5x5), 2:4 – Чуйков – 59:14 (en)

В Высшей хоккейной лиге было сыграно два матча.

ЦСК ВВС дома крупно проиграл «СКА-Неве» — 2:7.

ВХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 19:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
2 : 7 0:2, 2:3, 0:2
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 – Рычагов (Конозов) – 02:52 (4x5), 0:2 – Кондратьев (Рычагов) – 18:06 (5x5), 0:3 – Полодян (Чебыкин, Гребенников) – 21:07 (5x5), 1:3 – Ковалёв (Ислямов, Таратунин) – 25:08 (5x5), 2:3 – Реунов (Таратунин, Метлюк) – 27:55 (5x5), 2:4 – Орлович-Грудков (Козловский, Алтыбармакян) – 33:41 (5x5), 2:5 – Неколенко (Козловский, Алтыбармакян) – 36:55 (5x5), 2:6 – Жихарев – 45:38 (5x5), 2:7 – Александров (Кондратьев, Конозов) – 59:17 (5x4)

«Барс» пропустил восемь шайб в матче с «Динамо» СПб — 3:8.

ВХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 19:00 МСК
Барс
Казань
3 : 8 0:2, 1:1, 2:5
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Берлёв (Карамнов, Кудинов) – 01:27 (5x5), 0:2 – Гарифулин (Уваров) – 09:42 (5x5), 0:3 – Берлёв (Карамнов, Кузнецов) – 24:29 (5x5), 1:3 – Чибисов (Обухов) – 33:01 (5x4), 1:4 – Бирюков (Карамнов, Назаревич) – 41:38 (5x4), 1:5 – Карамнов (Панков, Яценко) – 42:18 (5x4), 2:5 – Цуканов (Чибисов, Михеев) – 43:57 (4x5), 2:6 – Шевченко – 46:47 (5x5), 2:7 – Шевченко (Яценко) – 47:12 (5x5), 3:7 – Шинкаренко (Марушев, Литвинов) – 56:09 (5x4), 3:8 – Назаревич (Шевченко) – 57:43 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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