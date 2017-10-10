Итоги игрового дня в МХЛ и ВХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно двенадцать матчей.
«Серебряные Львы» проиграли «Алмазу» — 2:5.
Санкт-Петербург
Череповец
«Сибирские Снайперы» взяли верх над «Тюменским Легионом» — 4:0.
Новосибирская область
Тюмень
«Кузнецкие Медведи» уступили «Мамонтам Югры» — 0:2.
Новокузнецк
Ханты-Мансийск
«Ирбис» потерпел поражение во встрече с «Сарматами» — 1:3.
Казань
Оренбург
«Спартак» обыграл МХК «Капитан» — 3:2.
Москва
Ступино
«Ладья» в овертайме проиграла «Стальным Лисам» — 2:3 ОТ.
Тольятти
Магнитогорск
«Реактор» разгромил «Алтай» — 6:1.
Нижнекамск
Усть-Каменогорск
«Динамо» СПб разгромило «Амурских Тигров» — 5:0.
Санкт-Петербург
Хабаровск
«СКА-1946» забил семь шайб «Тайфуну» — 7:0.
Санкт-Петербург
Приморский край
«Куньлунь Ред Стар Юниор» крупно проиграл «Локо» — 0:6.
Санкт-Петербург
Приморский край
«Атланты» одолели ХК «Рига» — 2:1.
Московская область
Рига
«Крылья Советов» проиграли «Витязям» — 2:4.
Москва
Чехов
В Высшей хоккейной лиге было сыграно два матча.
ЦСК ВВС дома крупно проиграл «СКА-Неве» — 2:7.
Самара
Санкт-Петербург
«Барс» пропустил восемь шайб в матче с «Динамо» СПб — 3:8.
Казань
Санкт-Петербург