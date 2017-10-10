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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

10 октября 2017, вторник. 23:53 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Томаш Филиппи («Металлург» Мг)

Посмотреть видео гола Филиппи можно на официальном сайте КХЛ.

Алексей Михнов («Автомобилист»)

Посмотреть видео гола Михнова можно на официальном сайте КХЛ.

Вели-Матти Савинайнен («Югра»)

Посмотреть видео гола Савинайнена можно на официальном сайте КХЛ.

Проголосовать можно также на сайте PlayBuzz.

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Итоги дня КХЛ: Лемтюгову нужна кровь! Форвард «Авангарда» прооперирован
Жизни Лемтюгова ничего не угрожает. Нападающий «Авангарда» получил травму в матче с «Барысом», ему удалили селезёнку.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
10 октября 2017, вторник
23:53 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
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22:48 Валентенко: никакой эйфории у «Югры» не будет
22:25 Емелин: «Югра» выстояла в третьем периоде, отдельное спасибо Проскурякову
22:10 Кинэн: играли две сильные команды, «Югра» лучше сыграла в большинстве
21:49 Гатиятулин: два гола из-за ненужных удалений определили для «Трактора» результат
21:29 Ялонен: я доволен, «Йокерит» выиграл всухую у хорошей команды на выезде
21:26 Шалаев: Лемтюгову порвали селезёнку, завтра все вместе сдаём кровь для него
21:16 Форвард «Авангарда» Лемтюгов прооперирован, и теперь ему нужна донорская кровь
21:08 Защитник «Куньлуня» Дялога получил травму после удара в голову от Анкудинова
20:52 Петерссон: «Барысу» удалось забить пару лёгких голов, «Авангард» допустил ошибки
20:29 Крикунов — о приходе Куляша: он был лучшим в Уфе, «Салават» встряхнул команду
20:18 Овечкин признан слушателями «Спорт FM» лучшим спортсменом недели
20:16 Крикунов: ребята молодцы, что отыгрались, но лучше было не пропускать эти голы
20:13 В. Белов: у «Витязя» забивает одно звено, и это большая проблема
19:58 Бучневич: я в шутку сказал, что мне неинтересно следить за КХЛ
19:35 «Торпедо» обменяло защитника Андрея Ермакова в «Сибирь»
19:30 Е. Медведев: жаль, что некоторые болельщики не верят в нас, но это их выбор
19:28 Акользин: игроки «Барыса» самоотверженно сыграли в конце матча, сохранили победу
19:26 «Автомобилист» одолел «Витязь» в Екатеринбурге, Торченюк набрал три очка
19:21 Е. Корешков: «Барыс» убрал ненужные удаления и добился успеха
19:19 «Йокерит» переиграл «Трактор», одержав рекордную для клуба 12-ю победу подряд
19:16 «Югра» обыграла «Куньлунь», выиграв четыре из пяти игр после замены Захаркина
19:11 Скабелка: «Авангард» сегодня заслужил хотя бы одно очко
18:56 Якупов: не переживаю по поводу возможного обмена Дюшейна, у нас всё на позитиве
18:30 «Авангард» потерпел поражение от «Барыса», Фрэттин сделал дубль
18:22 «Вегас» проведёт матч с «Аризоной» без рекламы на бортах в память о погибших
17:52 Коларж: «Амуру» не нужен красивый хоккей, нужно играть проще и выигрывать
17:36 «Амур» подписал контракт с канадским форвардом Пикаром
17:27 Нападающие минского «Динамо» Фонтейн и Скилле скоро вернутся в состав
16:54 Мартемьянов: в третьем периоде «Амур» стал выгрызать, как результат — победа
16:33 И. Воробьёв: индивидуальные ошибки не дали «Металлургу» увезти больше очков
16:01 «Амур» расторг контракт с нападающим Мареком Квапилом
15:55 Энрот: у «Динамо» Мн выдался отличный отрезок, это поднимает дух команды
15:36 Патрик: мой ум — главный козырь на льду, я на него сильно полагаюсь
15:05 «Амур» в овертайме одолел «Металлург», на двоих команды забросили девять шайб
14:57 Васильченко: злого намерения ударить Боченски в голову не было, потом извинился
14:39 Летанг: инсульт — это страшно, но самой опасной для моей карьеры была травма шеи
14:23 Кемпе: рад, что дебютирую за основную команды «Аризоны», стремлюсь играть в НХЛ
13:54 Гол Токранова в матче с «Югрой» признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ
13:44 «Адмирал» переподписал контракты с Саболичем и Райтом на новых условиях
13:38 Беднар: не согласен со словами Форсберга, Дюшейн ведёт себя как профессионал
13:27 «Торпедо» поместило защитника Рената Мамашева в список отказов
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