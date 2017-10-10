Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно пять матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.
Томаш Филиппи («Металлург» Мг)
Посмотреть видео гола Филиппи можно на официальном сайте КХЛ.
Алексей Михнов («Автомобилист»)
Посмотреть видео гола Михнова можно на официальном сайте КХЛ.
Вели-Матти Савинайнен («Югра»)
Посмотреть видео гола Савинайнена можно на официальном сайте КХЛ.
Проголосовать можно также на сайте PlayBuzz.
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Итоги дня КХЛ: Лемтюгову нужна кровь! Форвард «Авангарда» прооперирован
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