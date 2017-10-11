Трамп: Малкин похож на баскетболиста — большой, сильный, крепкий

Президент США Дональд Трамп во время приёма в Белом доме клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» сказал несколько слов о нападающем этой команды Евгении Малкине и пожал россиянину руку.



«Кросби — это не единственная звезда, блиставшая в прошлом сезоне в составе „Пингвинз“. Евгений Малкин! Где он? Похож на баскетболиста! Большой парень, сильный, крепкий. Евгений был второй головой этого монстра, именуемого „двухголовый монстр“. В общей сложности они забили 77 голов», — сказал Трамп.

Видео выступления Трампа можно посмотреть на канале Белого дома в YouTube (момент с Малкиным — с 5:38).