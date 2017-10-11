37 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» вырвать победу у «Каролины» в ОТ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал непростую победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу гостей.

В основное время мачта за «Коламбус» отличился Сонни Милано (51-я минута), за «Каролину» — Джефф Скиннер (59). Победу «Блю Джекетс» принёс точный бросок того же Милано за 31 секунду до окончания овертайма.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 37 из 38 бросков по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 36 секунд.