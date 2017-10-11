«Нэшвилл» вырвал победу у «Филадельфии», забив два гола за минуту в концовке

«Нэшвилл Предаторз» одержал драматичную победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 6:5 в пользу хозяев. За полторы минуты до окончания игрового времени счёт был 5:4 в пользу «Флайерз», но «Предаторз» смогли забить два гола и вырвать победу.

В составе победителей по два гола забили Скотт Хартнелл (24-я и 59-я минуты) и Филипп Форсберг (48, 60), ещё по одной шайбе на счету Крэйга Смита (5) и Ника Бонино (26). У «Филадельфии» дубль оформил Валттери Фильппула (36, 47), по голу забили Эндрю Макдональд (31), Нолан Патрик (31) и Трэвис Конечны (46).

Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 21 минуту 26 секунд, его коллега по амплуа из «Предаторз» Алексей Емелин отыграл 19 минут 30 секунд.