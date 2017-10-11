«Нэшвилл» вырвал победу у «Филадельфии», забив два гола за минуту в концовке
11 октября 2017, среда. 06:14
Хоккей
«Нэшвилл Предаторз» одержал драматичную победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 6:5 в пользу хозяев. За полторы минуты до окончания игрового времени счёт был 5:4 в пользу «Флайерз», но «Предаторз» смогли забить два гола и вырвать победу.
В составе победителей по два гола забили Скотт Хартнелл (24-я и 59-я минуты) и Филипп Форсберг (48, 60), ещё по одной шайбе на счету Крэйга Смита (5) и Ника Бонино (26). У «Филадельфии» дубль оформил Валттери Фильппула (36, 47), по голу забили Эндрю Макдональд (31), Нолан Патрик (31) и Трэвис Конечны (46).
Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 21 минуту 26 секунд, его коллега по амплуа из «Предаторз» Алексей Емелин отыграл 19 минут 30 секунд.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
6 : 5
1:0, 2:3, 3:2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Смит (Фиала, Экхольм) – 04:17 (5x4), 2:0 – Хартнелл (Оберг) – 23:08 (5x5), 3:0 – Бонино (Экхольм, Суббэн) – 25:11 (4x4), 3:1 – Макдональд (Лотон, Лейер) – 30:19 (5x5), 3:2 – Патрик (Вейс) – 30:35 (5x5), 3:3 – Фильппула (Ворачек, Гостисбер) – 35:05 (5x4), 3:4 – Конечны (Уил, Гостисбер) – 45:03 (5x5), 3:5 – Фильппула (Жиру, Ворачек) – 46:48 (5x4), 4:5 – Форсберг (Джохансен, Жирар) – 47:38 (5x5), 5:5 – Хартнелл (Форсберг, Суббэн) – 58:43 (6x3), 6:5 – Форсберг (Суббэн, Фиала) – 59:24 (5x4)
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