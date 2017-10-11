«Даллас» добыл первую победу в сезоне, обыграв «Детройт», Радулов набрал 1 очко

«Даллас Старз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Джон Клингберг (10-я минута), Тайлер Сегин (20), Маттиас Янмарк (29) и Мартин Ганзал (60). За «Детройт» голы забили Джастин Абделкейдер (24) и Энтони Манта (56).

Нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 20 минут 56 секунд и отметился результативной передачей.

Эта победа стала для «Старз» первой в текущем сезоне.